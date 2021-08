Seit sieben Monaten liegt die geschichtsträchtige Galopprennbahn in Iffezheim im Dornröschenschlaf. Nach der Kündigung des damaligen Betreibers Baden Racing hat nun Baden Galopp die Zügel in die Hand genommen. Dahinter stecken der Mannheimer Unternehmer Peter Gaul und der Präsident des Badischen Rennvereins Mannheim, Stephan Buchner. Baden Galopp will in vier Wochen mit der Großen Woche in Iffezheim startbereit sein und die Wiedergeburt der Galopprennbahn einläuten. Patrick Neumann mit Einzelheiten