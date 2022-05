per Mail teilen

In Mühlacker können die Bürger jetzt vier Wochen lang kostenlos Riesenrad fahren. Es steht auf dem ehemaligen Ziegelei-Gelände, auf dem in den kommenden Jahren ein neuer Stadtteil entstehen soll. Der Investor - die württembergische herzogliche Hofkammer - will den Bürgern damit ermöglichen, sich einen Überblick über das 20 Hektar große Gelände zu verschaffen.