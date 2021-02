per Mail teilen

Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagnachmittag bei Bruchsal auf der B35 laut Polizei mit seinem Wagen auf den Grünstreifen geraten, lenkte dann nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastzug und einem hinter dem Lkw fahrenden Pkw. Dessen Fahrer, ein 57-jähriger Mann, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Anschließend prallte der junge Mann noch in ein weiteres Fahrzeug, wobei die Beifahrerin leicht verletzt wurde, sowie zwei Personen im Fahrzeug des Unfallverursachers.