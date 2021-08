per Mail teilen

Bei Bauarbeiten stürzt 2017 eine Tunnelröhre in Rastatt ein. Ein Desaster für die Bahn - mit weitreichenden Folgen bis heute.

Mitte August 2017 beginnt mit dem Einsturz eine mehrwöchige Sperrung der Rheintalstrecke. Sie ist ein wichtiger Streckenabschnitt für den Bahnverkehr zwischen Rotterdam und Genua. Züge fallen auf oder werden aufwendig umgeleitet. Rund sieben Wochen lang.

Deutsche Bahn sucht fieberhaft nach Verantwortlichen

Wer die Verantwortung für den Einsturz der Tunnelröhre trägt ist bis heute noch nicht geklärt. Kurz nach der Havarie wurde ein sogenanntes Beweiserhebungs- und Schlichtungsverfahren eingeleitet. Der Schaden an dem 700-Millionen-Euro-Projekt ist noch nicht bezifferbar.

Mittlerweile ist klar, dass der Boden, durch den die Tunnelröhren gebohrt wurden, an der havarierten Stelle nicht stabil genug war. Um das zu kompensieren, wird derzeit ein Wasser-Zement-Gemisch in den Boden gespritzt, um diesen zu stabilisieren.

Die abgesenkten Gleise, die 2017 zum Stillstand auf der Rheintalstrecke führten.

Baumaßnahmen sollen weitergehen

Ende Oktober soll die noch intakte Weströhre fertiggebaut werden. Dort steht etwa zweihundert Meter vor dem Ziel eine der beiden Tunnelbohrmaschinen und wartet darauf, ihre Arbeit fortzusetzen.

Erst im nächsten Jahr wollen die Bauleute sich wieder der havarierten Baustelle zuwenden. Das wird kompliziert, denn an der Unglücksstelle wurde vor vier Jahren Zement in die Röhre gefüllt, um nicht noch mehr Schaden zu verursachen. Dabei wurde aber auch die zweite Tunnelbohrmaschine mit Beton übergossen.

Einbetonierte Tunnelbohrmaschine muss geborgen werden

Und genau dieser gigantische Pfropfen muss nun aus der havarierten Tunnelröhre verschwinden. Diese soll von oben geöffnet werden, um die Tunnelbohrmaschine bergen zu können. Danach soll die Röhre in offener Bauweise fertiggestellt werden.

Wie und ob das so klappt, werden die ersten Arbeiten im kommenden Jahr zeigen. Da gibt es dann aber noch ein anderes Problem. Über der Baustelle verläuft ja die Rheintalstrecke der Deutschen Bahn, eine der meistbefahrenen Strecken Europas.

Internationaler Zugverkehr muss umgeleitet werden

Bevor an dem Tunnel weiterarbeiten werden kann, muss diese vielbefahrene Bahnstrecke auf einer Strecke von etwa 700 Metern in einer Art "Bypass" um die Baustelle herum verlegt werden. Außerdem wird es während der Bauarbeiten zu Behinderungen für den internationalen Bahnverkehr kommen. Das wird zu Verspätungen und zu weiteren Unkosten führen. Der Plan der Bahn Ende 2026 soll der Tunnel fertiggestellt sein.

Ob die ursprünglich einmal angesetzten Kosten von rund 700 Millionen Euro eingehalten werden können, ist unklar. Solange man die genauen Ursachen und die daraus resultierenden Vorgehensweisen nicht genau kennt, sind Kostenprognosen unrealistisch.

Und noch ein Punkt ist wichtig: Die Deutsche Bahn will und muss unbedingt vermeiden, dass es zu weiteren Problemen an der Rastatter Tunnel-Baustelle kommt, denn der Fernverkehr muss während der gesamten Bauzeit rollen können. Kritiker fordern seit Jahren die Herstellung von tauglichen Ausweichstrecken. Bisher ist in dieser Richtung aber nicht viel passiert.