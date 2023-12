per Mail teilen

Vier streunende Hunde haben am Donnerstag im Pforzheimer Stadtteil Buckenberg Passanten attackiert. Auch für den Tod mehrerer Meerschweinchen sollen sie verantwortlich sein.

Eine Gruppe von Hunden hat am Donnerstag in Pforzheim mehrere Passanten angegriffen. Auch für den Tod mehrerer Meerschweinchen sollen sie verantwortlich sein. Die vier Hunde waren nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag aus einem umzäunten Gelände ausgebüxt.

Hunde streiften durch Pforzheimer Stadtteil

Die Hunde streiften laut Polizei in einem Wohnviertel im Stadtteil Buckenberg umher und kamen schließlich zu einem Grundstück, auf dem sich mehrere Meerschweinchen befanden. Die meisten von ihnen wurden kurz darauf tot aufgefunden. Da keine Bisswunden festgestellt wurden, vermutet die Polizei, dass die Tiere buchstäblich zu Tode erschrocken wurden.

Jugendlicher wurde in den Arm gebissen

Auf ihrem weiteren Streifzug traf die Meute auf einen Jugendlichen und ging auf diesen los. Einer der Hunde biss den Jungen in den Unterarm. Er erlitt dabei eine leichte Quetschung. Ein weiterer Jugendlicher und eine Frau wurden ebenfalls von den Tieren angegriffen, konnten aber flüchten. Allerdings wurde die Jacke des Jungen beschädigt.

Polizei musste Pfefferspray anwenden

Beamten der Polizeihundestaffel gelang es schließlich – auch unter Einsatz von Pfefferspray - die Hunde zusammenzutreiben und ihrem Besitzer zurückzugeben. Nach noch ungesicherten Informationen soll es sich um Schäferhunde halten. Den Halter erwartet jetzt eine Strafanzeige. Der Vorfall wird zudem dem städtischen Ordnungsamt gemeldet.