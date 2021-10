Die Polizei hat am Mittwoch einen mit vier Haftbefehlen gesuchten Mann in Karlsruhe festgenommen. Der 26-Jährige hatte sich am Friedrichsplatz einem zivilen Streifenfahrzeug ohne Grund in den Weg gestellt und die Beamten beschimpft. Bei einer Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn wegen nicht bezahlter Geldstrafen gleich vier Haftbefehle vorlagen. Dem Mann drohen nun überdies Anzeigen wegen Nötigung und Beleidigung.