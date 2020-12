Am Mittwochabend haben in Karlsruhe erneut hunderte Menschen gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Die Polizei musste einschreiten. Auf dem Friedrichplatz haben sich zeitweise bis zu 180 Personen aufgehalten, auf dem Marktplatz etwa 200. Rund um die Weihnachtsmarkstände wurde kein Abstand eingehalten und vielfach keine Maske getragen. Nach Schätzungen der Polizei hatten etwa 80 Prozent der Besucher keine Maske auf. Mit Lautsprecherdurchsagen forderte die Polizei dazu auf die Plätze zu verlassen. Trotz der Durchsagen wurden anschließend insgesamt 124 Verwarnungen wegen der Verstöße ausgesprochen. Die Polizei kündigt an auch in den kommenden Tagen an den beiden Plätzen verstärkt zu kontrollieren.