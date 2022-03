Viele Tiere im Landkreis gerettet

Von 308 Verstößen gegen das Tierschutzrecht berichtet das Veterinäramt des Landkreises Karlsruhe in seinem Jahresbericht 2021. In 42 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, gegen sechs Personen wurden Strafanzeigen vorgelegt. In drei besonders schweren Fällen wurden Tierhalteverbote ausgesprochen. Anderweitig untergebracht werden mussten neben Hunden und Katzen, unter anderem auch Ziegen, Esel, Damhirsche sowie mehrere Vögel. Ein Großteil der Tiere stammte aus einem Vogelpark. In einem weiteren Fall vernachlässigte eine Tierhalterin ihren Hund, dessen Fell völlig verfilzt war und der überlange Krallen hatte. Festgestellt wurde im Jahresbericht zudem, dass sich Tierhalter bei Kontrollen zunehmend aggressiv verhalten, und dass die Anzahl an illegalen Transporten von Hundewelpen aus dem Ausland zugenommen hat.