Viele Staus vor dem langen Wochenende rund um Karlsruhe

Wenn heute Nachmittag die Autoreisenden auf die Berufspendler treffen, kann es auf der A5 und der A8 rund um Karlsruhe voll werden, so die Verkehrsexperten. Die Baustelle bei Pforzheim auf der A8 als Stauklassiker wird dabei den Autofahrern wieder besonders viel Geduld abverlangen. Auch auf der B10, bzw. der Südtangente in Karlsruhe steigt die Staugefahr voraussichtlich bis in den Abend, auf der Rheinbrücke bremsen verengte Fahrspuren den Verkehr aus. Tipp vom Verkehrsexperten, besser ausgeruht am Donnerstagmorgen in das lange Wochenende starten. Am Samstag erwartet der ADAC dann wieder volle Straßen und Staus durch die Rückreisewelle der Pfingsturlauber. Und am Sonntag treffen dann auf den Autobahnen weitere Urlauber und Wochenendrückreisende aufeinander.