Am Wochenende hat es im Nordschwarzwald mehrere schwere Motorradunfälle gegeben. Ein Motorradfahrer ist ums Leben gekommen, weitere wurden schwer, zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Bei Wildberg (Kreis Calw) auf der B463 hat es am Samstagabend einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 59-jähriger Motorradfahrer geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stürzte. Ein entgegenkommendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr den Motorradfahrer. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Im Murgtal zwischen Weisenbach und Forbach-Langenbrand (Kreis Rastatt) ist ein Motorradfahrer am Sonntagmittag bei einem Unfall auf der B462 lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit seinem dreirädrigen Motorrad in einer Kurve zu weit nach rechts gekommen und gestürzt, berichtet die Polizei.

Auf der B500 am Mummelsee (Ortenaukreis) ist ein 29-jähriger Motorradfahrer ebenfalls am Sonntag mit seiner Maschine gestürzt und 30 Meter eine Böschung hinuntergefallen. Eine entgegenkommende Motorradfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls. Die Bergwacht rettete den schwerverletzten Mann mit einer Seilwinde. Die ebenfalls verletzte Frau wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

An beiden Motorrädern entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Die B500 war für die Dauer der Bergung in beide Richtungen gesperrt.

Die Stadt Baden-Baden brachte kürzlich Fahrverbote für Motorräder auf der B500 ins Gespräch. Auf der beliebten Bikerstrecke passieren immer wieder schwere Unfälle.