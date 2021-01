56 von 73 befragten Unternehmen der Metallindustrie im Enzkreis nutzen Homeoffice. Das ergab eine Umfrage der IG Metall Pforzheim bei Betrieben mit Betriebsrat. Allerdings sei der Umfang der Nutzung von Homeoffice geringer als im ersten Lockdown. Seit dem wurde jedoch der Corona Arbeitsschutz in vielen Betrieben deutlich gesteigert so die IG Metall. Es gäbe nur wenige Betriebe, in denen es in sehr begrenztem Umfang zu Ansteckungen mit dem Corona Virus gekommen sei.