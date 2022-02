Volle Parkplätze durch Ausflügler an der Schwarzwaldhochstraße B500

Viel los war am Wochenende wieder auf der Schwarzwaldhochstraße: "B500 zwischen Ruhestein und Hundseck, alle Parkplätze belegt“, so war es am Sonntag in den Verkehrsnachrichten ab dem späteren Vormittag zu hören.

Dabei hielt sich laut Polizei ein Großteil der Besucher an die Regeln. Ausdrücklich lobte die Polizei das rücksichtsvolle Verhalten der meisten Tagesausflügler. Am Sonntag waren laut Polizei fast alle 4.000 vorgesehenen Parkmöglichkeiten an der Schwarzwaldhochstraße zwischen Ruhestein und Hundseck belegt. Mit dem Bus an die Schwarzwaldhochstraße Dabei ginge es eigentlich auch ohne Auto - es gibt gute Busverbindungen in die Ski- und Wandergebiete des Nordschwarzwalds. SWR-Reporter Martin Besinger hat's ausprobiert und ist in Baden-Baden in den Bus gestiegen: Video herunterladen (14,8 MB | MP4) Rund 60 gebührenpflichtige Verstöße Insgesamt musste die Polizei 40 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnen. Mitarbeiter der Ordnungsämter aus Gernsbach und Bühlertal gingen rund 20 Parkverstößen nach, im Bereich Unterstmatt wurde ein Unfall polizeilich aufgenommen. Die Parkplätze an der Schwarzwaldhochstraße waren am Sonntag durch Tagesausflügler alle belegt SWR Foto: Martin Besinger Im Bereich Sand mussten in zwei Fällen verletzte Wintersportler durch den Rettungshubschrauber abgeholt werden. Ein Verkehrschaos blieb aus, Straßen mussten nicht gesperrt werden. Am Samstag war laut Polizei ein deutlich geringeres Besucheraufkommen zu erkennen.