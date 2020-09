Wer heutzutage nach Erdwärme bohren will, der hat es mitunter nicht leicht. Denn die sogenannte Geothermie spielt auf dem Energiesektor immer noch eine Nischenrolle. Das liegt auch an vielen gescheiterten Projekten. Die Karlsruher Firma Deutsche Erdwärme möchte es in Graben-Neudorf trotzdem versuchen und hat bereits ihre Pläne beim Bergamt eingereicht, im kommenden Jahr könnte es mit den Bauarbeiten losgehen. Wegen Corona hatte allerdings noch keine größere Infoveranstaltung in Graben-Neudorf selbst stattfinden können, um auch die Bürger vor Ort für das Projekt zu gewinnen. Das hat die Deutsche Erdwärme gestern nachgeholt und sich den kritischen Fragen gestellt. Julian Burmeister berichtet: