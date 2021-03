Bei der Landtagswahl am Sonntag werden so viele Menschen ihre Stimme per Briefwahl abgeben wie nie zuvor. Vielerorts wurde deshalb die Zahl der Briefwahl-Bezirke erhöht, Antragsfristen ausgeweitet. Allein in den beiden Karlsruher Wahlkreisen wurde bis jetzt 88.000 Mal Briefwahl beantragt, mehr als doppelt so oft wie bei der letzten Landtagswahl. Auch in Baden-Baden gibt es mit 34 Prozent Anteil einen klaren Trend zur Briefwahl. In Pforzheim wurde die Zahl der Briefwahl-Bezirke verdreifacht. Kurzentschlossene können noch bis Freitag 18 Uhr in den Wahlämtern Briefwahl-Unterlagen beantragen. In Ausnahmen ist das sogar noch am Wahltag selbst möglich – dann müssen die Briefwahl-Unterlagen aber persönlich in den Wahlzentralen abgeholt werden.