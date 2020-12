Schnee und Sonnenschein haben zahlreiche Menschen an den Feiertagen zu einem Ausflug in den Nordschwarzwald animiert. Die Parkplätze an der Schwarzwaldhochstraße (B500) waren komplett belegt.

Die Polizei bittet die Bürger nicht mit dem Auto in die Höhenlagen zu fahren, da das Gebiet überfüllt sei. Wer einen Schneeausflug machen möchte, sollte öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Auf der B500 waren bereits am Samstagvormittag zwischen Sand und Mummelsee/Seibelseckle alle Parkplätze belegt. Es kam zu Staus. Das tolle Wetter im Schwarzwald nutzten am 2. Weihnachtsfeiertag viele Menschen zu einem Ausflug in die Natur oder für den Wintersport SWR Schon am ersten Weihnachtsfeiertag hatte es viele Menschen in die Schnee-Region im Nordschwarzwald gezogen. Entlang der Schwarzwaldhochstraße liegen 10 bis 20 Zentimeter Schnee. Die Skilifte an der Schwarzwaldhochstraße sind nicht in Betrieb.