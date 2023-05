ViDia-Kliniken schließen Notaufnahme in Karlsruhe-Rüppurr Ende Mai

per Mail teilen

Die Notaufnahme im alten Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe-Rüppurr wird Ende Mai geschlossen. Das teilte die Betreiberin des Krankenhauses, die ViDia Christliche Kliniken, jetzt mit.

Die ViDia-Kliniken schließen zum 30. Mai die zentrale Notaufnahme im alten Diakonissenkrankenhaus im Karlsruher Stadtteil Rüppurr. Hintergrund ist die Zusammenführung verschiedener Fachbereiche der Kliniken in der Stadt.

Notfallversorgung der ViDia-Kliniken künftig in der Südweststadt

Der Schritt war erwartet und bereits im Februar öffentlich gemacht worden. Jetzt ist auch der Zeitpunkt der Maßnahme bekannt. Die ViDia-Kliniken in Karlsruhe, also der Zusammenschluss der konfessionell geführten Krankenhäuser St. Vincentius und Diakonissen, organisieren sich neu und schließen Ende des Monats die alte Notaufnahme in Rüppurr.

Für die Notfallversorgung der Vidia-Kliniken sind künftig zwei zentrale Notaufnahmen in der Karlsruher Südweststadt zuständig. Dort fassen die ViDia-Häuser auch ihre internistischen Abteilungen zusammen. Aus dem alten "Diak" in Rüppurr wird ein ambulantes Zentrum, in dem es nach den Plänen nur noch kleinere Eingriffe geben soll.

Kliniken und Fachbereiche werden im Karlsruher Südwesten gebündelt

Zeitgleich wollen die ViDia-Kliniken ihre internistischen Kliniken am Standort Südendstraße, dem alten Vincentiuskrankenhaus, zu einem neuen Kompetenzzentrum bündeln. Auch mehrere andere Fachbereiche werden dort gebündelt.

Mit dem Umzug in die Südendstraße profitieren Patientinnen und Patienten ab Juni vom gesamten internistischen Leistungsspektrum an einem Standort, betont die Klinik. Ein weiterer Pluspunkt sei die modernisierte und erweiterte zentrale Notaufnahme am Standort Südendstraße.