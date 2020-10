per Mail teilen

Zwei Videostreifen der Polizeidirektion Karlsruhe waren am Sonntag auf der A5 und der A8 unterwegs. Sie verteilten Bußgelder in Höhe von rund 3.500 Euro. Wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit müssen 11 Fahrerinnen und Fahrer neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Eine 34-jährige BMW-Fahrerin war bei erlaubten 120 km/h mit 200 km/h auf der A5 in Richtung Süden unterwegs. Ein weiterer Pkw-Fahrer, der den Mindestabstand erheblich unterschritten hatte, muss ebenfalls mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen. Zwei Fahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, zwei weitere überholten im Überholverbot. Ein Fahrer nutzte sein Mobiltelefon während der Fahrt.