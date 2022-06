Videobotschaft des Landesbischofs zu Chanukka

Zum Schlusstag des jüdischen Chanukkafestes am Sonntag, erinnert der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius Bundschuh aus Karlsruhe, gemeinsam mit den anderen Landesbischöfen in einer Videobotschaft an die Verheißung von Gottes Licht in Judentum und Christentum. Die Kirchen heute wollten gemeinsam mit den jüdischen Gemeinden "eine helle Zukunft gestalten", so Cornelius-Bundschuh. Die Bischöfe bedauern, dass das gemeinsame Entzünden der achten Chanukkakerze am Sonntag in Pforzheim wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann.