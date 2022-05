Die Deutsche Bahn bietet Reisenden nach eigenen Angaben im Bahnhof Bretten ab kommender Woche einen neuen Service. Zum 1. November eröffnet dort ein Video-Reisezentrum. Das Konzept gibt es schon seit acht Jahren an über 120 Standorten in ganz Deutschland. Dabei können Reisende an einem besonderen Terminal eine persönliche Beratung per Videokonferenz in Anspruch nehmen und auch direkt Tickets kaufen.