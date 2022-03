Vesperkirche startet in der Stadtkirche

Die Calwer Vesperkirche kommt in diesem Jahr im Dreierpack. Neben dem traditionellen Angebot in der Stadtkirche gibt es ab Dienstag auch Abholstationen und einen Lieferservice. Zehn Tage lang packen bis zu 200 Ehrenamtliche mit an und teilen bis zu 6.000 Mahlzeiten kostenlos aus. Coronabedingt soll dieses Jahr das Angebot entzerrt werden. Neben dem offenen Gasthaus in der Stadtkirche mit reduzierter Platzzahl gibt es die Vesperkirche zum Mitnehmen. Dafür sind Abholstationen am Calwer Marktplatz und in den Stadtteilen eingerichtet. Nach Anmeldung bringen die Helfer die Vesperkirchentüte auch nach Hause, gefüllt mit warmem Mittagessen, Tischset, Kuchen und Vesperkirchenzeitung.