Warme Mahlzeiten, Konzerte und ärztliche Sprechstunden: Für Bedürftige ist die Karlsruher Vesperkirche ein Ort der Begegnung. Am Sonntag startet das Gemeinschaftsprojekt wieder.

In einer Ecke der Johanniskirche am Karlsruher Werderplatz ist die Kleiderkammer bereits eingerichtet, ein großes buntes Schild zeigt den Schriftzug "Vesperkirche" und in der Mitte stehen Stühle bereit. Hier im Kirchenschiff finden 200 Menschen platz. Zum ersten Mal seit Corona gibt es die Vesperkirche wieder drinnen. Für die evangelische Pfarrerin Lara Pflaumbaum eine gute Nachricht:

Wir freuen uns, dass es drinnen ist. Wir haben das Motto auch darauf ausgerichtet, dass es um Wärme und Zuwendung geht hier in diesem Kirchenraum.

Pfarrerin Lara Pflaumbaum freut sich, dass die Vesperkirche in Karlsruhe wieder drinnen stattfinden kann. SWR

Mit jeder Vesperkirche steigt Bedarf

Britta Hansen ist Ehrenamtliche und seit der ersten Vesperkirche vor elf Jahren dabei. Seit drei Jahren ist sie die Projektleiterin und im Planungsteam. Sie sagt: Mit jeder Vesperkirche ist der Bedarf gestiegen. Doch auch darauf sind die Organisatoren vorbereitet: Wenn nötig, gibt es in einem beheizbaren Zelt noch zusätzlich etwa 30 Plätze.

Ehrenamtliche Britta Hansen freut sich auf die Vesperkirche in Karlsruhe SWR

Kirchenschiff in Karlsruhe wird zur Mini-Stadt

Die Vesperkirche in Karlsruhe findet vom 7. Januar bis zum 4. Februar täglich von 11 bis 15 Uhr statt. Das Programm geht weit über reines Essen und Trinken hinaus. "Es geht darum, den Menschen ein Stück Würde zurückzugeben", so Pfarrerin Lara Pflaumbaum. Neben täglichen Andachten gibt es ein Kulturprogramm mit kreativen Projekten und Konzerten.

Außerdem gibt es eine Kleiderkammer, einen Friseur und medizinische Versorgung für Mensch und Tier. "Die Tiere sind besonders wichtig für unsere Gäste", sagt Pflaumbaum. "Sie sind oft die Partner und deshalb gibt es auch einen Tiergottesdienst mit Segnung der Tiere."

Warme Kleidung und Schuhe für Männer und Frauen werden besonders benötigt. SWR

Vesperkirche: Gemeinsam Zeit verbringen

Lara Pflaumbaum und Britta Hansen betonen, dass die Vesperkirche offen ist für alle. Jeder, der Lust hat, ist zu einer warmen Mahlzeit eingeladen. "Wir sind aber kein Zoo", meint Pflaumbaum.

Die Idee ist, ins Gespräch zu kommen. Unsere Gäste empfinden es als Wertschätzung, wenn Menschen mit ihnen Zeit verbringen.

Kuchen und Kleider: weiterhin Spenden benötigt

Das rein spendenfinanzierte Projekt ist nur dank der Hilfe von knapp 250 Ehrenamtlichen möglich. Pro Tag sind 52 von ihnen im Einsatz. Einmal pro Woche können Kuchenspenden abgegeben werden. Immer samstags nimmt das Team ausschließlich trockene Kuchen an - aus hygienischen Gründen.

Auch Spenden für die Kleiderkammer werden gebraucht: insbesondere warme Schuhe und Kleidung, für Männer und für Frauen. Die Spenden können jeden Tag während der Öffnungszeiten zwischen 11 und 15 Uhr abgegeben werden.

SWR-Reporterin Louisa Guy hat die Vorbereitungen der Vesperkirche in Karlsruhe begleitet: