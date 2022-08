Urlaub und viele Kranke - Verzögerungen bei Müllabfuhr im Landkreis Karlsruhe

per Mail teilen

Im Landkreis Karlsruhe kann es in den kommenden Wochen zu Verzögerungen bei Müllabfuhr kommen. Betroffen ist die Leerung von Restmüll- und Wertstofftonnen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe begründet die möglichen Verzögerungen mit Personalengpässen. Die aktuelle Urlaubszeit sowie gleichzeitig hohe Corona-Zahlen stellten die Abfallentsorgung vor eine Herausforderung.

Mülltonnen und Sperrmüll stehen lassen

In einigen Gebieten könne sich die Leerung der Restmüll- und Wertstofftonnen um ein bis zwei Tage verzögern. Auch die Abholung von Sperrmüll ist laut Abfallwirtschaftsbetrieb vom aktuellen Personalmangel betroffen. Die Abfuhr der Biotonne dagegen sei derzeit planmäßig.

Das Landratsamt Karlsruhe bittet, Tonnen so lange stehen zu lassen, bis sie geleert sind. Auch möglicherweise nicht abgeholter Sperrmüll sollte am Straßenrand weiter bereitgestellt werden. Allerdings so, dass er den Gehweg nicht blockiert und niemanden gefährdet.

Keine Verzögerung bei Müllabfuhr in der Stadt Karlsruhe

Betroffen von den Problemen bei der Müllentsorgung ist nur der Landkreis Karlsruhe. In der Stadt Karlsruhe läuft die Müllabfuhr nach Angaben der Stadtverwaltung wie gewohnt. Dort gebe es derzeit keine Verzögerungen, hieß es am Mittwochmittag auf SWR-Anfrage.