Verzögerungen bei Kontaktaufnahme zu Infizierten im Enzkreis

Wer in Pforzheim und dem Enzkreis positiv auf das Corona-Virus getestet wird, muss derzeit mehrere Tage auf einen Anruf des Gesundheitsamtes warten. Als Grund für die Verzögerung nennt die Behörde einen Arbeitsanstieg, unter anderem wegen steigender Infektionszahlen. Reiserückkehrer und die Umsetzung neuer Corona-Regeln hätten die Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt stark erhöht, so die Leitern der Behörde im Enzkreis, Brigitte Joggerst. Man habe allein in der letzten Woche 400 Fälle bearbeitet. Joggerst wirbt für Verständnis, dass die Kontaktaufnahme zu Infizierten und deren Kontakten einige Tage dauern könne. Wer positiv getestet werde, müsse sich dennoch unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben. Laut Gesundheitsamt Enzkreis infizieren sich etwa zehn Mal mehr Ungeimpfte als Geimpfte mit dem Virus. Auch das Gesundheitsamt Karlsruhe hatte zuletzt von Verzögerungen bei der Kontaktaufnahme berichtet.