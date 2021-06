Das Badische Staatstheater soll ab September für drei Jahre eine Interimsintendanz bekommen. Intendant Peter Spuhler wird nach schweren Vorwürfen das Karlsruher Haus im Sommer verlassen.

Der Verwaltungsrat des Staatstheaters hat in seiner Sitzung am Mittwoch über die Interimslösung beraten und entschieden. Man hatte sich zuvor darauf geeinigt, nicht sofort einen neuen Generalintendanten zu präsentieren, sondern dem Theater Zeit für einen grundlegenden Reformprozess zu geben - mit einer Interims- also Zwischenlösung an der Spitze.

Theaterleitung mit Dreierspitze

Wer die Position der Interimsintendanz übernimmt ist noch nicht entschieden. Daneben sollen der derzeitige geschäftsführende Direktor Johannes Graf-Hauber und die künstlerische Betriebsdirektorin Uta Deppermann der Theaterleitung angehören. Diese Interimsintendanz wird nur eine Zwischenlösung bis 2024 sein. Wie das künftige Führungsmodell aussieht, wird zur Zeit im Rahmen des großangelegten Reformprozesses zusammen mit den Mitarbeitern des Theaters diskutiert und soll auf der Verwaltungsratssitzung im Juni entschieden werden.

Schlüsselübergabe am Karlsruher K-Punkt. SWR

Was den Reformprozess angeht, scheint die Stimmung im Badischen Staatstheater derzeit gut zu sein. Es ist erstaunlich, wie viele sich aus allen Bereichen des Theaters mit enormem Einsatz in vielen Arbeitsgruppen engagieren. Dabei kommt den Theatermitarbeitenden die Pandemie zugute, eine normale Arbeit ist derzeit nicht möglich, weil die Theater geschlossen bleiben müssen.

Juristische Ermittlungen belasten das Klima

Die Krise am Badischen Staatstheater wurde auch noch durch juristische Ermittlungen verstärkt. Da geht es um den Verdacht der Untreue, den Vorwurf der Verbreitung pornographischer Schriften und um einen Vergewaltigungsverdacht. Im letzten Fall wurde am Dienstag vom Amtsgericht Karlsruhe ein Urteil gesprochen: Ein Mitarbeiter der Opernsparte wurde wegen sexueller Belästigung und sexuellem Übergriff zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt - allerdings auf Bewährung.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann bei einer Premierenfeier zuerst einen Statisten sexuell belästigt haben soll und dass er dann im weiteren Verlauf des Abends an einem anderen Statisten gegen dessen Willen sexuelle Handlungen vorgenommen hat. Die Verhandlungen haben sich deswegen so lange hingezogen, weil beide - Täter und Opfer - zur Tatzeit stark alkoholisiert waren und beide große Erinnerungslücken hatten.

Bei den beiden anderen Fällen, Verdacht der Untreue und Verdacht der Verbreitung pornografischer Schriften, laufen jeweils noch die Ermittlungen - aber da sind jeweils auch wieder andere Mitarbeiter des Badischen Staatstheaters involviert.