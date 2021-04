Karlsruhe: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat einen Eilantrag eines Kompostunternehmens gegen das Bundesumweltamt abgelehnt. Das Unternehmen war im vergangen Sommer juristisch gegen einen Bericht über den PFC-Skandal vorgegangen. In einer Broschüre hatte das Umweltbundesamt über die langfristigen Umweltfolgen von PFC berichtet und Rastatt als ein Hotspot in Deutschland benannt. In dem Bericht wird mit PFC-belasteter Kompost, der auf Äcker ausgebracht wurde, als Verursacher des dortigen Umweltskandals benannt. Das Kompostunternehmen sah darin eine Verletzung seines Unternehmenspersönlichkeitsrechts, weil es als der möglichen Verursacher des PFC-Skandals leicht zu identifizieren sei. Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag als unbegründet ab, da das Unternehmen nicht namentlich als Verursacher in dem Bericht genannt wurde.