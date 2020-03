Die Zahl der Asylverfahren am Verwaltungsgericht Karlsruhe ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Das geht aus der Jahresbilanz des Gerichts hervor. Seit 2017 mussten die Richter eine Flut von Asylklagen bearbeiten. Mittlerweile liegt die Zahl der Neueingänge bei weniger als der Hälfte dessen, was auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle registriert wurde. Es sei erneut gelungen, Verzögerungen bei Verfahren in anderen Bereichen zu vermeiden. Für das laufende Jahr geht das Gericht davon aus, mit Hilfe neu eingestellter Richter die Zahl unerledigter Verfahren weiter zu verringern. In aktuellen Fällen geht es unter anderem um den Windpark Straubenhardt oder um eine Klage der Partei "Die Rechte" gegen die Stadt Karlsruhe.