Verursacher des Amok-Alarms an einer Schule ermittelt

per Mail teilen

Im Fall des mutwillig ausgelösten Amok-Alarms in einer Schule in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) letzte Woche hat die Polizei die Verantwortlichen ermittelt. Deren Eltern müssen wahrscheinlich die Kosten des Einsatzes tragen. Nach derzeitigem Stand müssen sich zwei Kinder und eine Jugendliche für die Auslösung des Amok-Alarms in einem Schulzentrum verantworten. Zwei der drei Personen sind Schüler der betroffenen Schule. Ein kostspieliger Großeinsatz von Einsatzkräften unterschiedlicher Organisationen war die Folge. Zwischenzeitlich fanden Gespräche mit den Verursachern, deren Eltern und der Polizei statt. Auch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ist beteiligt und prüft die Einleitung von Verfahren. Die mutwillige Auslösung eines Alarms stellt eine Straftat dar.