Der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe hat den Generalintendanten Peter Spuhler mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt abberufen. Das teilte das Kunst-Ministerium in Stuttgart mit. Weiter heißt es in der kurzen Pressemitteilung: "Das Dienstverhältnis wurde außerordentlich gekündigt". Die jetzige Entscheidung kam überraschend, da bisher immer von einer "Auflösung" des Vertrags "im gegenseitigen Einvernehmen" zum 31. August die Rede war. Von Seiten des Ministeriums werden dazu keine weiteren Details bekannt gegeben. Spekuliert wird nun darüber, ob der Grund darin liege, dass sich Peter Spuhler und die Träger des Theaters, also die Stadt Karlsruhe und das Land Baden-Württemberg vielleicht über die Höhe der Abfindung nicht einigen konnten und es deswegen zu keiner gütlichen Einigung mehr kommen konnte. Ob Peter Spuhler gegen die Kündigung rechtliche Schritte unternehmen wird, ist noch nicht bekannt.