Verteidigungsministerin Lambrecht stellt sich hinter KSK-Soldaten in Calw

Die Bundeswehr-Eliteeinheit KSK

Die Bundeswehr-Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) wurde im September 1996 offiziell aufgestellt. Dabei orientierte sich die damalige Bundesregierung an den Leitideen der militärischen Spezialkräfte befreundeter Länder wie Großbritannien und Frankreich. Der Leitsatz aller KSK-Soldaten ist "Der Wille entscheidet". Die Basisausbildung dauert drei Jahre.

KSK-Soldaten haben Aufgaben, die andere Einheiten oft nicht erfüllen können. Dazu gehört die Befreiung deutscher Geiseln in Krisenregionen oder die Jagd nach Kriegsverbrechern und Terroristen. In den Jahren vor der Gründung der Truppe mussten mehrfach Soldaten anderer Länder deutsche Staatsbürger aus brenzligen Situationen herausholen: Unter anderem wurden 1994 sieben Mitarbeiter der Deutschen Welle von belgischen Soldaten gerettet, als diese während des Völkermords von radikalen Hutu an fast einer Million Tutsi in Ruanda festsaßen.

Die KSK unterstützt außerdem Ausbildungsmissionen in anderen Ländern. Zu den Kernaufgaben gehört es auch, "Schlüsselinformationen" - wie Truppenbewegungen oder wichtige Einrichtungen – in Konfliktgebieten zu gewinnen.