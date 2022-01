Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer besucht KSK in Calw

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Montagnachmittag das Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw besucht - nach der Vorlage des Abschlussberichts, der dem KSK eine gelungene Umstrukturierung bescheinigt.

Wie schon im März beim Zwischenbericht besprach Kramp-Karrenbauer die Ergebnisse mit den Soldaten vor Ort. Das Verteidigungsministerium war in seinem Bericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die Reformauflagen für das KSK nahezu erfüllt worden seien. In dem Bericht zeigt sich der Generalinspekteur Eberhard Zorn zufrieden. Es gibt neue Zuständigkeiten, zusätzliche Dienstposten, strengere Auswahlverfahren und eine verstärkte psychologische Betreuung der Soldaten.

Was nicht in dem Bericht erwähnt wird, sind personelle Konsequenzen: Gegen General Kreitmayr als Kommandeur des KSK wird dienstrechtlich ermittelt. Auch die Frage, wer in der Führung von den Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Munition wusste, ist ungeklärt. Die Wehrbeauftragte im Bundestag Eva Högl sieht generell weiter Handlungsbedarf.

Oberbügermeister Kling kritisiert Kramp-Karrenbauer

Geladen zum Besuch der Verteidigungsministerin war auch der Oberbürgermeister der Stadt Calw, Florian Kling (SPD). Dieser äußert scharfe Kritik an der Ministerin, besonders zu der Frage, ob sie von der Munitionsamnestie für Soldaten, initiiert durch den Kommandeur des KSK, General Kreitmayr, wusste.

"Die Ministerin muss davon gewusst haben. Wenn nicht, dann ist sie ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden."

Was ist aus der geplanten Öffnung des KSK geworden?

Ziemlich genau ein Jahr alt ist die Erklärung des Oberbürgermeisters von Calw, Florian Kling, dass die Stadt dem KSK helfen wolle, sich zu öffnen und vor Ort sichtbarer zu werden. Plakate in der Stadt zeugten bald vom Rückhalt in der Bevölkerung, das KSK wiederum hängte ein "Danke"-Plakat an den Kasernen-Zaun. Die angekündigte Patenschaft der Stadt und des Landkreises ist der nächste Schritt. Damit soll, nach der Aufarbeitung der Skandale durch die Bundeswehr selbst, die Beziehung zu den Soldaten des Eliteverbands vor Ort intensiviert werden. Der Gemeinderat in Calw will am 24. Juni über die Patenschaft entscheiden.