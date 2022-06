33-jährige Frau möglicherweise im Streit schwer verletzt

In Pforzheim ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine 33-jährige Frau schwer verletzt worden. Ihr 36-jähriger Partner steht unter dringendem Tatverdacht. Nach Polizeiangaben soll der Verdächtige seine Partnerin gegen ein Uhr am Morgen auf einem Balkon angegriffen haben - möglicherweise mit der Absicht, die Frau zu töten. Zeugen wurden darauf aufmerksam und riefen die Polizei. Die Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, es bestehe aber aktuell keine Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde unweit des Tatorts festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Warum er seine Partnerin angriff, ist bisher unklar.