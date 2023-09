Mann wegen versuchten Mordes an Ex-Lebensgefährtin in Karlsruhe angeklagt

Warum sprechen wir von Femizid?

Als Femizid bezeichnet man die Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts.

Wird in Deutschland jemand von seinem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet, ist in über 90 Prozent der Fälle das Opfer weiblich. 2021 wurde rechnerisch alle drei Tage eine Frau von ihrem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts hervor. Ein versuchtes Tötungsdelikt gegen eine Frau durch (Ex-)Partner oder Ehemann gab es rechnerisch sogar fast jeden Tag. In Notfällen könne sich betroffene Frauen auch an das Hilfetelefon unter der Nummer 0800 0116 016 wenden.

Woher stammt der Begriff?

Der Begriff Femizid wird inzwischen von vielen Frauenorganisationen und Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch in der Wissenschaft verwendet. Auch Journalistinnen und Journalisten sprechen verstärkt von Femizid, um beschönigende und irreführende Begriffe wie "Familiendrama", "Ehrenmord" oder "häusliche Gewalt" zu vermeiden und auf das Ausmaß der Gewalt aufmerksam zu machen.

Der Begriff geht auf die Soziologin und Feministin Diane E. H. Russell zurück. Er soll verdeutlichen, dass es sich dabei um Hassverbrechen handelt. Diese geschehen laut Russell entweder aus Frauenhass, oder weil Frauen aus traditionellen Rollenvorstellungen ausbrechen.

2011 hat der Europarat die Istanbul-Konvention beschlossen, die seit 2018 auch in Deutschland verbindlich ist. Darin wird geschlechtsspezifische Gewalt als "strukturelles Problem" anerkannt. Die 46 Mitgliedsstaaten des Europarats verpflichten sich durch die Konvention unter anderem "Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen". (Europarat und Rat der EU sind leicht zu verwechseln, aber nicht dasselbe - hier wird der Unterschied erklärt.)