Demonstranten verstoßen gegen Maskenpflicht

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hat die Polizei am Samstag in Karlsruhe wegen der Verletzung der Maskenpflicht einschreiten müssen. An der Protestaktion in der Innenstadt beteiligten sich zeitweilig bis zu 1.300 Demonstranten. Gut 500 von ihnen trugen keine Masken oder missachteten das Abstandsgebot. Laut Polizei kamen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Ermahnungen der Beamten nur zögerlich nach. Zudem seien mehrere Ordner des Veranstalters ihrer Funktion enthoben worden, weil sie sich nicht an die Corona-Regeln hielten.