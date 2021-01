Seit Montag gelten verschärfte Corona-Regeln für Alten- und Pflegeheime im Land. Die neuen Vorschriften beinhalten eine konsequente Testpflicht für alle Beschäftigten und Besucher.

Der Hintergrund: seit Mitte Dezember habe es laut Gesundgheitsminister Manne Lucha im ganzen Land 140 Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen mit mehr als 2.500 Infektionen und 190 Todesfällen gegeben. Man müsse die Bewohnerinnen und Bewohner, sowie das Personal weiterhin schützen, bis die Impfungen abgeschlossen sind, erklärte Lucha zu den verschärften Corona-Maßnahmen.

Umsetzung der neuen Regeln personell nicht machbar

Neu ist, dass die Heime selbst solche Tests den Besuchern und Externen anbieten müssen. Die Umsetzung der neuen Corona-Maßnahmen müssen die Heime selber organisieren. Kritik an den Maßnahmen kommt unter anderem von Hubertus Seidler, Chef der SWB Wohnstift Betriebsgesellschaft betreut mehrere Heime. In einem Brief an Gesundheitsminister Manne Lucha erklärt er, die neuen Regelungen, die noch mehr Tests mit sich bringen, seien personell schlichtweg nicht umzusetzen.

Am Beispiel des Pflegeheims Schwarzwaldwohnstift in Bühl zeigt SWR Reporter Patrick Neumann auf, welche Auswirkungen die verschärften Corona-Regeln mit sich bringen: