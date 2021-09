Verspätete Passagiere stürmen auf Flughafen-Vorfeld

per Mail teilen

Mit einem unerlaubten Spurt haben zwei unpünktliche Passagiere im Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) in Rheinmünster (Kreis Rastatt) versucht, noch an Bord eines Fliegers nach Barcelona zu gelangen - vergebens. Wie die Polizei mitteilte, rannten die beiden verspäteten Fluggäste auf das Vorfeld zu der abflugbereiten Maschine. Zuvor hatten sie unberechtigt die Gatetür zum abgesperrten Bereich geöffnet und damit Alarm ausgelöst. Flughafenmitarbeiter stoppten die beiden - in den Flieger einsteigen durften sie nicht mehr. Sie müssen jetzt mit einem Bußgeld rechnen.