Bei einer Verpuffung in einer Autowerkstatt in Bruchsal sind am Freitagnachmittag vier Personen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit lebensgefährlichen Verbrennungen in Spezialkliniken gebracht. Laut Polizei ist die Ursache für die Verpuffung derzeit noch unklar. Der daraus resultierende Brand konnte aber von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber und Notfallseelsorger waren im Einsatz.