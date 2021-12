Verpackungsfabrik schließt - 200 Jobs weg

Bei der Karton- und Verpackungsfabrik Baden Board in Gernsbach läuft im Januar die Produktion aus. Nach Mitteilung des vorläufigen Insolvenzverwalters verlieren rund 200 Beschäftigte in den Werken Obertsrot und Weisenbach ihre Jobs. Vor allem der extrem gestiegene Gaspreis habe dafür gesorgt, dass die Karton-Produktion bei Baden Board nicht mehr rentabel sei, so Dirk Schmitz-Steinert von der Industriegewerkschaft IGBCE. Weil die Auftragsbücher des Unternehmens aber nach wie vor gut gefüllt seien, gebe es mehrere Interessenten für die Verpackungsfabrik. Der vorläufige Insolvenzverwalter Marc Schmidt-Thieme bestätigte dies in einer Pressemitteilung. Konkrete Namen potentieller Interessenten wurden bisher aber nicht bekannt.