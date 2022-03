Vermisster tot in Entwässerungskanal gefunden

per Mail teilen

Der Mann, der am Sonntag in einen Entwässerungskanal bei Philippsburg gefallen ist, ist tot. Laut Polizei wurde die Leiche des 31-Jährigen im Kanal zwischen Philippsburg und Rheinsheim (beide Kreis Karlsruhe) gefunden. Die genauen Umstände des Todes seien bislang noch unklar. Der Mann soll nach ersten Ermittlungen mit einem 28-Jährigen im Auto auf eine Brücke gefahren sein, um illegal Müll zu entsorgen. Dort sei er über die Brüstung geklettert und habe dabei den Halt verloren, hieß es in einer ersten Mitteilung. Eine intensive Suche unter anderem mit Polizeihubschrauber war zunächst erfolglos geblieben. Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus.