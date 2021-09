Suchaktion an Baggersee geht gut aus

Die Suche nach einer vermissten Frau an einem Baggersee in Stutensee-Staffort ist am Donnerstagabend glücklich ausgegangen. Badegäste hatten die Polizei alarmiert. Zeugen hatten gesehen, wie eine Frau zum Baden ins Wasser ging. Danach sei sie spurlos verschwunden. Am Ufer des Baggersees in Stutensee lag noch die Picknickdecke der Vermissten. Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG suchten zweieinhalb Stunden das Ufer und Wasser ab - unter anderem mit einem Hubschrauber, mehreren Booten und Tauchern. Gegen 18 Uhr tauchte die Frau am Baggersee wieder auf. Laut Polizei gab sie an, nur kurz nach Hause gegangen zu sein ohne ihre Sachen mit zu nehmen. Sie habe sich nichts dabei gedacht.