Eine vermisste 13-Jährige in Baden-Baden ist am Sonntag wieder zurückgekommen. Sie war am 11. Juni nach einem Ausflug in die Stadt nicht aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, hat sich die Teenagerin selbstständig wieder bei Familienangehörigen gemeldet. Wo sie sich aufgehalten hatte, wurde nicht bekanntgegeben.