Eine vermeintliche Bedrohungslage an einer Schule im Pforzheimer Stadtteil Buckenberg hat sich nicht bestätigt. Laut Polizei gab es eine Mitteilung, wonach es am Mittwochmorgen zu einer Bedrohungslage an der Schule kommen sollte. Ermittlungen ergaben keine Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohungslage gegen Schüler und Lehrkäfte der Schule. Der Einsatz von Polizeibeamten am Mittwochmorgen an der Schule konnte gegen 9 Uhr eingestellt werden.