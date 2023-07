per Mail teilen

Nach einem Messerangriff in der Karlsruher Innenstadt am Montagnachmittag ist ein Mann festgenommen worden. Er soll auf einen 21-Jährigen eingestochen haben.

Nach einem Messerangriff in der Karlsruher Innenstadt am Montagnachmittag hat die Polizei einen 23 Jahre alten Mann festgenommen. Ihm wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Messerangriff nach Streit vor Eisdiele in Karlsruhe

Der Mann soll nach einem Streit mit mehreren Männern vor einer Eisdiele in der Karlsruher Kaiserstraße mit einem Messer auf einen 21-Jährigen eingestochen haben. Laut Polizei wurde das Opfer mehrfach in Schulter und Brust getroffen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst hatte die Polizei von zwei Verletzten gesprochen.

Der mutmaßliche Täter habe tödliche Folgen der Verletzungen in Kauf genommen, heißt es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Er wurde Minuten nach der Tat in der Karlsruher Innenstadt festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt. Mehrere Streifenfahrzeuge und der Rettungsdienst waren im Einsatz.

Hintergründe für Messerangriff nicht bekannt

Zu den Hintergründen ist bislang nichts bekannt. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe nicht bestanden, hieß es am Montag von der Polizei. Die Ermittlungen laufen, es werden Zeugen gesucht.