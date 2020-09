In der Nacht auf Dienstag ist ein Mann mit Verletzungen im Karlsruher Polizeirevier am Marktplatz erschienen und berichtete, auf dem Schlossvorplatz von Unbekannten verprügelt worden zu sein. Der 53-Jährige konnte sich laut Polizei nicht an den genauen Tathergang erinnern. Ein Rettungswagen brachte ihn mit Prellungen und einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus.