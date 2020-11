per Mail teilen

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 2 in den Norden des Karlsruher Stadtteils Knielingen wird am Samstag offiziell eingeweiht. Der 1,5 Kilometer lange Streckenabschnitt verbindet das neu erschlossene Wohnquartier "Knielingen 2.0" mit dem Karlsruher Straßenbahnnetz. Die Baukosten belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro, davon kommen sechs Millionen vom Land. Zur Einweihung der verlängerten Strecke ist die Nutzung der Linie zwei am Wochenende kostenlos.