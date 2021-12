Nach der Briefwahlpanne in Bruchsal in der vergangenen Woche weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass für die Betroffenen verlängerte Fristen gelten. In Absprache mit der Landeswahlleitung können Ersatzwahlscheine auch am Samstagvormittag bis 12 Uhr abgeholt werden. In Ausnahmefällen können Briefwahlunterlagen noch am Wahlsonntag von der Stadt abgeholt werden.