Auf der B10 bei Remchingen-Wilferdingen (Enzkreis) ist es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sprinter und einem Motorrad gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll der 44-jährige Motorradfahrer zum Überholen angesetzt haben, als der Sprinterfahrer gerade links abbiegen wollte. Der 44-Jährige kam schwer verletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Die Strecke war am Morgen voll gesperrt.