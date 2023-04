Bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe sind am Freitagmittag vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Unfallgeschehen war ein Krankentransportwagen beteiligt.

Um kurz nach 13 Uhr ist es am Karfreitag in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Krankentransportwagen gekommen. Insgesamt vier Menschen wurden verletzt. Vier Verletzte nach Verkehrsunfall mit Krankentransportwagen Wie es in einer Pressemitteilung der Branddirektion Karlsruhe heißt, kam es am Kreuzungsbereich der Moltkestraße und des Adenauerrings zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Die drei Insassen des Krankentransportwagens konnten demnach das Fahrzeug eigenständig mit leichten Verletzungen verlassen. Der Fahrer des Autos wurde schwer verletzt von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit. Alle Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Krankentransportwagen sind am Freitagmittag vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden Markus Rott / EinsatzReport24 Sachschaden von rund 115.000 Euro 16 Einsatzkräfte der Berufs- sowie 9 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren an dem Rettungseinsatz beteiligt. Der Sachschaden wird auf rund 115.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist noch unklar.