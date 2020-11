per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht entstand am Freitag bei Sinzheim ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrer eines Opel überholte einen SUV, als dieser plötzlich ebenfalls ausscherte, um eine vor ihm fahrende Quad-Fahrerin zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, fuhr der Opelfahrer links in den Grünstreifen, dabei wurde sein Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Fahrer des SUV setzte seine Fahrt in Richtung Halberstung fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.