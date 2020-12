per Mail teilen

Pünktlich zum Dezemberstart gab es in der Nacht den ersten Schnee in der Region: Mit dem Wintereinbruch zählte die Polizei 31 Unfälle - dabei gab es auch Verletzte.

Blitzeis auf der A8 am späten Montagabend, damit ging der Winter in der Region los. Schnee und Eis legten vor allem im Nordschwarzwald einige Straßen lahm. Die B28 bei Horb (Kreis Freudenstadt )war auch am Dienstagmorgen noch gesperrt. Auf der Landstraße zwischen Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) und Sternenfels (Enzkreis) standen ein Lkw und ein Bus quer auf der Fahrbahn.

Frontalzusammenstoß im Kreis Karlsruhe

Auf der Landstraße L558 bei Stutensee (Kreis Karlsruhe) kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Außer Blechschäden gab es keine größere Unglücke. Ein Sprecher der Karlsruher Polizei erklärte, das erste winterliche Ereignis sei in der Region recht glimpflich verlaufen.