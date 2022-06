Forschungsprojekt zu Überholabständen zwischen Autos und Radfahrern

per Mail teilen

Die Stadt Baden-Baden nimmt an einem Forschungsprojekt zum Thema Überholabstände zwischen Autos und Radfahrern teil. Das vom Land Baden-Württemberg initiierte Projekt wird von der Hochschule Karlsruhe wissenschaftlich betreut. Vorgesehen ist, Fahrräder mit elektronischen Abstandssensoren auszustatten, um so zu analysieren, wie nahe Autofahrer den Radlern beim Überholen kommen. Die Messungen bilden nach Angaben der Stadt die Grundlage für mögliche bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Stadt.